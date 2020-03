O que a torcida do Cruzeiro pode esperar de Enderson Moreira

​Fim da novela. O ​Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação do técnico Enderson Moreira para o restante da temporada. O novo treinador chega com a missão de colocar a Raposa novamente na elite do Campeonato Brasileiro.

Com 48 anos, o mineiro tem uma forma interessante de pensar o jogo. Sempre priorizando um time organizando, as equipes treinadas por Enderson gostam de buscar tomar as rédeas das partidas, e dificilmente costumam jogar recuadas – a não ser quando é obrigado a fazer isso.

Uma ação praticada pelo técnico nos jogos incomoda um pouco. O treinador é muito previsível. Não é muito ousado em mudar esquemas de jogo, por exemplo. Costuma sempre trocar “seis por meia dúzia”. Isso pode ser um ponto negativo em sua filosofia de pensar futebol.

O torcedor cruzeirense não vai deixar de ver esforço e empenho do novo comandante da equipe. Sempre busca levar seus times ao topo das competição. Por exemplo, com o ​Ceará, deixou o time no G-4 da Copa do Nordeste, com um pé na classificação do Campeonato Cearense, e na terceira fase da Copa do Brasil.

Enderson Moreira retorna à sua casa, onde iniciou sua carreira no futebol. Conhece o clube, funcionários e ​voltará a fazer parceria com Ricardo Drubscky . Terá pouco tempo para treinar, já que as competições não têm prazo para retornarem.

