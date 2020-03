O que esperar do Athletico Paranaense na Libertadores da América?

​Na próxima terça-feira (3), o ​Athletico dá início à sua jornada na Libertadores 2020. A estreia do clube paranaense é uma das mais ‘pesadas’ entre os brasileiros na competição: terá pela frente o Peñarol (URU), que mesmo não sendo mais a grande ameaça de outrora, nunca deixará de ser um dos clubes mais respeitados da América do Sul. Mas o Furacão tem mais coisas a temer para além de seu adversário na estreia continental.

Campeão da Sul-Americana 2018 e da Copa do Brasil 2019, o Athletico conseguiu romper a velha lógica dos ’12 grandes’ do futebol brasileiro, sendo mais protagonista que alguns clubes bem tradicionais do país (Botafogo, Vasco, Fluminense, Galo, etc). Contudo, a intertemporada não foi nada menos que devastadora para o clube paranaense: além de perder seu treinador para um rival brasileiro, o torcedor rubro-negro se despediu de 15 jogadores do elenco campeão nacional no ano passado. Dentre eles, os importantíssimos Léo Pereira, Marcelo Cirino, Bruno Guimarães e, mais recentemente, Rony.

Sem reposições à altura e apostando em um comandante que estava ‘fora do radar’ há algum tempo – a última experiência de Dorival Júnior havia sido na reta final de 2018 -, o Furacão, nos poucos jogos que fez com seu time principal em 2020, deu sinais de que a ‘reconstrução pós-desmanche’ será difícil. Ainda que a ideia de jogo/filosofia não tenha se perdido de um ano para o outro, perder tantos talentos de uma só vez atingiu em cheio a competitividade deste elenco. Inevitavelmente, o Furacão inicia sua jornada na ​Libertadores como um ‘azarão’ entre os brasileiros que disputam a competição.

No Grupo C com Colo-Colo (CHI), Jorge Wilstermann (BOL) e Peñarol (URU), o Athletico tem condições de avançar ao mata-mata, mas não será fácil. A partir daí, difícil prognóstico para o Rubro-Negro: tudo dependerá do quanto seu processo de reconstrução terá avançado, com peças menos valiosas em comparação ao ano passado.