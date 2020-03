O que esperar do Flamengo na Libertadores?

Nesta quarta-feira (04), o ​Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Atual campeão, o Rubro-Negro entra no torneio continental como um dos grandes favoritos e ainda mais consolidado do que na temporada passada.

ESSA SEMANA TEM FLAMENGO EM CAMPO PELA LIBERTADORES!

VAMOS MENGÃO, RUMO AO TRI ! — Jesus Flamenguista⚪ (@JesusFlamengoo) March 2, 2020

Em excelente fase, o Mais Querido não parece ter sentido a virada de ano e chegou ainda mais agressivo, harmônico e com mais opções no elenco. Em 2020, os comandados por Jorge Jesus têm 80.55% de aproveitamento, com 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota (com o Sub-23 representando o profissional), em 12 partidas.

A equipe se preparou bem durante a pré-temporada “improvisada” e o Mister fez um bom trabalho de adaptação e inclusão dos reforços. As alternativas fortalecem o elenco e o deixam ainda mais preparado para a acirrada disputa da competição. A ‘maturação’ de 2019, a manutenção do elenco do ano passado e as contratações deixam o plantel ainda mais forte.

Porém, a não permanência de Jorge Jesus pode comprometer todo o planejamento do projeto 2020. O treinador ainda não confirmou se continua no clube da Gávea e a possibilidade de saída, com seu contrato terminando em maio, pode determinar os caminhos do rubro-negro. O Flamengo tem um grande elenco, mas o português é o responsável por retirar o máximo desses jogadores.

Bom dia, amigos. E agora começa a caminhada do Flamengo na libertadores. Competição mais importante para consolidarmos nossa supremacia no continente. Vamos mostrar q estamos em outro patamar. Nós merecemos a copa novamente. Pela glória eterna. Vamoooo — Paolo (@paolo_crf) March 2, 2020





Em si, o Fla é o time a ser batido: tem um plantel muito bom, um ótimo técnico, o Maracanã – palco da final da Libertadores 2020 –, a experiência do ano passado e ainda mais alternativas no grupo, para além do peso de não ter quase quatro décadas ansiosas pela conquista continental. O bicampeão tem que tomar cuidado e manter os pés no chão, mas, hoje, o rubro-negro carioca é o bicho-papão da América.