O que esperar do Grêmio na Libertadores da América

​O ​Grêmio estreia na Libertadores da América nesta terça-feira enfrentando o América de Cali, na Colômbia. Por sua tradição de estar entre os times brasileiros com mais participação na competição (20) e mais títulos (3), sem contar o fato de ter o maior número de vitórias entre os representantes do país (101), obviamente é uma das forças do torneio. O passado recente, com três semifinais seguidas e uma conquista (este em 2017), melhora ainda mais este cenário. Só que as possibilidades da equipe na disputa de 2020 ainda são uma verdadeira incógnita.

Que se inicie a Libertadores, que o @Gremio seja o NOSSO GRÊMIO, e entre para história de novo em 2020… QUEREMOS O TETRA

E que o Maicon seja reserba e não pipoque !! — Jean14 (@coutobage) March 2, 2020

Além de estar no chamado Grupo da Morte, que conta também com Internacional e Universidad Católica-CHI, o Tricolor pena em conseguir apresentar um bom futebol em 2020. A equipe ainda não engrenou e apresenta uma instabilidade preocupante até mesmo dentro de uma mesma partida. Obviamente, se sabe que, em se tratando de Libertadores, tudo muda. A concentração é diferente, a cobrança é diferente. Só que isso precisa, necessariamente, se traduzir em resultados dentro das quatro linhas.





Em oito jogos na temporada, todos pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio acumula três derrotas e uma perda de primeiro turno que ligou o sinal de alerta. Ao menos uma peça considerada primordial para a engrenagem do time ainda se mostra falha, caso de Thiago Neves. Ao mesmo tempo, não se sabe quando Jean Pyerre estará à disposição de Renato Portaluppi. A falta desta figura já faz o treinador, inclusive, mudar um esquema que deu certo recentemente. E isso, claro, causa um embaraço. Ao contrário do que pensa a direção, o grupo azul ainda carece de peças (um meio-campista em nível de titularidade e mais um atacante para fazer sombra a Diego Souza), e em uma competição tão equilibrada, a falta de alternativas, normalmente, tem um custo muito caro.