O que esperar do Internacional na Libertadores da América

​Depois de eliminar Universidad de Chile e Tolima-COL, o ​Internacional chegou à fase de grupos da Libertadores da América pelo segundo ano consecutivo. Só que, mesmo já estando um tanto quanto calejado com estes confrontos, ainda é preciso ver um pouco mais até onde este time pode chegar.

Bom dia galera semana de inter ❤️🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹 de libertadores 🇦🇹❤️❤️ Só vai deixar o ❤️ quem está ansioso ❤️🇦🇹❤️ — ENQUETES COLORADAS🇦🇹 (@enquetescolorad) March 2, 2020

Sob o comando do técnico Eduardo Coudet, o Colorado tem um grande objetivo: mudar de patamar na comparação com o que vinha sendo praticado até o ano passado. Só que isso, todos sabem, leva tempo. Sem contar o fato de que o elenco vermelho não ser daqueles que encanta pela virtuosidade. Não estou aqui dizendo que o Inter não tem condições de avançar ou fazer um bom papel. Não é isso. Mas está claro, pela amostragem vista até o momento, que a reformulação recém está no início. Pelas palavras do próprio treinador, o time ainda vai passar por alterações em sua forma de jogar. E isso, necessariamente, terá que acontecer com a competição em andamento.

Terça tem o primeiro jogo do Inter pela fase de grupos da Libertadores, e minhas aulas começam amanhã. Já posso chorar porque não vou poder assistir ou tá cedo? — Duda (@eduardaasci) March 2, 2020

Colocar a equipe gaúcha entre as favoritas, no momento, é algo fora da realidade. Sem nenhum demérito, mas o próprio contexto vermelho deve entender que conceitos não se alteram sem o devido tempo de maturação. Fatores como a força do Beira-Rio e da torcida obviamente podem pesar, mas não a ponto de fazerem a diferença diante de rivais que, méritos, precisam ser colocados alguns degraus acima do Colorado. A estreia gaúcha acontece nesta terça-feira, em Porto Alegre, diante da Universidad Católica-CHI.