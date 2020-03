O que esperar do São Paulo na Libertadores da América?

​Último dos brasileiros a entrar em campo pela rodada inicial da fase de grupos da Libertadores 2020, o ​São Paulo visitará o estreante Binacional, do Peru, na próxima quinta-feira (5). Após um 2019 totalmente frustrante para o clube a nível continental – caiu ainda nas fases prévias para o Talleres (ARG) -, a esperança do torcedor tricolor é por uma campanha bem diferente nesta temporada. E, nas últimas semanas, a equipe do Morumbi deu motivos para aumentar as expectativas positivas de suas arquibancadas.

Em futebol performado, o Soberano deu bons sinais nestes primeiros meses de temporada, com filosofia de jogo bem definida, posse, volume ofensivo e criatividade. A preocupação geral, no entanto, estava sobre os resultados da equipe: entre arbitragens ruins e jornadas pouco inspiradas dos atacantes são-paulinos, vieram ​diversos empates/reveses em duelos onde o Tricolor Paulista foi bem superior em relação ao seu rival. Temia-se que o repetitivo enredo que paira sobre os times de Fernando Diniz se confirmasse uma vez mais.

Contudo, os gols que estavam ‘desaparecidos’ começaram a aparecer nos últimos confrontos e, consequentemente, também as vitórias. A curva é de ascensão em um momento bem propício, já que a competição continental bate à porta. Nela, o São Paulo se verá desafiado desde a fase de grupos, afinal, caiu na mesma chave do gigante River Plate, finalista nas 2 últimas edições (um título e um vice). Campeã em 2008, a LDU preocupa apenas por Quito, e o novato Binacional tende a ser o ‘patinho feio’ da chave.

Tricampeão da ​Libertadores, o São Paulo é um dos times brasileiros que melhor sabe jogar essa competição, apesar dos resultados nos últimos anos não dialogarem em nada como a ‘era de ouro’ da primeira década deste século XXI. Há talento e qualidade suficientes neste grupo atual para se colocar um ponto final nas frustrantes jornadas recentes. Resta saber se o Tricolor de Diniz está pronto para mostrar sua melhor e mais letal versão.