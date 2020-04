O time de infância de alguns dos craques da atualidade

Os jogadores de futebol passam por muitas equipes ao longo da carreira e acabam criando laços com alguns desses times. Porém, no geral, os atletas chegam ao esporte ainda crianças com algum clube especial no coração e o amor de torcedor, mesmo que escondido, não passa despercebido e ocasionalmente acaba aparecendo. Confira e se surpreenda!

Alisson – Internacional

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Marquinhos – Corinthians

Thiago Silva – Fluminense

Marcelo – Botafogo

Casemiro – Corinthians

Thiago Alcântara – Flamengo

Neymar – Palmeiras

Lionel Messi – Newell’s Old Boys

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain