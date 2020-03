O XI ideal com os melhores jogadores europeus da atual temporada

Pode até parecer simples, mas montar uma seleção do mundo sem atletas sul-americanos ou africanos é uma tarefa bastante desafiadora, afinal, o futebol de hoje é cada vez mais global. Levando em consideração APENAS a temporada 2019/20 – focando especialmente nos meses que precederam a paralisação no calendário em virtude do ​coronavírus -, montamos o XI ideal de jogadores europeus. Confira:

1. Jan Oblak (GOL)

Sob as traves, a disputa entre o esloveno e Marc-André Ter Stegen, arqueiro do Barcelona, é bastante acirrada. Vantagem no detalhe para o goleiro do Atlético de Madrid, que fez milagres no confronto de oitavas da ​Champions contra o Liverpool.

2. Trent Alexander-Arnold (LD)

Caminha para fechar mais uma temporada com 20 ou mais participações diretas para gols de sua equipe, um número surreal para um jogador de linha defensiva. É, com sobras, o melhor de sua posição desde a temporada passada.

3. Virgil van Dijk (ZAG)

Com 21 gols sofridos na Premier League 2019/20, o Liverpool é o segundo time menos vazado considerado as cinco principais ligas do Velho Continente, atrás apenas do Real Madrid. Virgil é o coração dessa defesa sólida, com atuações espetaculares na temporada.

4. Raphaël Varane (ZAG)

O Real Madrid passa longe de emplacar uma temporada espetacular, muito pelo contrário. Mas o zagueiro francês parece ter atingido o auge de sua maturidade enquanto atleta. Vem levando o sistema defensivo merengue ‘nas costas’, especialmente pelo momento irregular de Ramos.

5. Andrew Robertson (ZAG)

Com Alaba deslocado para o miolo de zaga no Bayern e Marcelo em declínio no Real, a lateral-esquerda parece ter uma nova referência na Europa. Os atuais números do escocês são mais modestos em relação a 2018/19, mas ele segue vital ao Liverpool e impecável defensivamente.

6. Joshua Kimmich (VOL)

Como fizeram bem os anos de Kimmich sob a batuta de Guardiola! Primeiro a arriscar o lateral de origem como volante, o treinador catalão parece ter descoberto a verdadeira predestinação do jovem alemão. Tem ofuscado até mesmo o excelente Thiago, como maestro do Bayern.

7. Kevin de Bruyne (MEI)

Por falar em maestro, o que dizer da temporada de Kevin de Bruyne? O armador belga está em excelente forma e é, atualmente, o maior especialista em assistências no Velho Continente. São 16 passes para gols do Manchester City somente na Premier League 2019/20.

8. Josip Iličić (MEI)

A Atalanta tem um dos ataques mais espetaculares da Europa na atual temporada, e seria um pecado não emplacar ao menos um de seus representantes nesta seleção. ​Iličić preenche esse XI ideal com justiça: são 21 gols anotados na temporada, sendo cinco deles na Champions.

9. Jadon Sancho (ATA)

O ponta inglês de apenas 20 anos é, ao lado de seu companheiro Haaland, a grande revelação da temporada 2019/20. Seu alto nível de performances vem mantendo o Borussia Dortmund na briga pela Bundesliga: 14 gols e 15 assistências em 23 jogos do Alemão. Máquina.

10. Ciro Immobile (ATA)

Assim como Sancho tem ‘carregado’ o Dortmund no Alemão, o centroavante italiano tem sido fundamental para a campanha praticamente perfeita da Lazio na Serie A Tim. O time da capital está na cola da líder Juventus, muito em razão da temporada inspiradíssima de seu camisa 17: 34 participações diretas para gols no Italiano, sendo 27 tentos e sete assistências. Surreal.

11. Robert Lewandowski (ATA)

Sim, esse esquema com dois centroavantes de ofício parece inviável, mas nos permita uma ‘licença poética esportiva’, porque seria absurdo deixar o polonês de fora. Lewandowski está atrás apenas de Immobile na corrida pela ​Chuteira de Ouro de 2019/20, com 25 gols anotados na Bundesliga. É, também, o artilheiro da Champions com 11 gols anotados.