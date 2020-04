O XI ideal com os melhores jogadores sul-americanos da atual temporada

​Após montarmos o XI ideal da temporada apenas com ​jogadores europeus – não se engane, foi mais difícil do que aparenta -, chegou a vez de montarmos a seleção de 2019/20 somente com atletas sul-americanos. Como não poderia ser diferente, tivemos um predomínio de brasileiros no time titular, afinal, nós estamos por toda a parte! Confira:

Alisson

Não tinha como o goleiro desta seleção ser outro. Apesar de ter sofrido uma lesão pouco antes do calendário ser suspenso, Alisson está em mais uma temporada inspirada. Estamos falando, possivelmente, do melhor arqueiro do mundo na atualidade.

Emerson

Você pode até estranhar o jovem ex-Galo aparecer nesta pesada seleção, mas ele merece. Sua primeira temporada no Real Betis é impactante, com oito participações diretas para gols do time em LaLiga. Nenhum outro lateral-direito sul-americano soma estes números nas grandes ligas.

José Giménez

O zagueiro uruguaio pode até ter perdido um pouco de espaço desde meados da temporada – acometido por lesões, viu Felipe e Savic crescerem -, mas ainda é um dos grandes talentos de sua posição no futebol mundial. Intenso, posicional, firme, ótimo cabeceador.

Marquinhos

Thiago Silva ainda é um grande zagueiro, mas os 35 anos começam a pesar e vão dando lugar a uma ‘nova ordem’, liderada pelo também brasileiro Marquinhos. Está em sua temporada mais madura pelo PSG, não à toa é o capitão do time na ausência do compatriota. Impecável.

Renan Lodi

Juro que não estamos sendo ‘pachecos’ nesta seleção, mas como deixaríamos o jovem Renan Lodi de fora, em meio a uma primeira temporada tão explosiva em solo europeu? Simeone está encantado com o camisa 12, mais sólido que Tagliafico, Alex Sandro e Marcelo em 2019/20.

Casemiro

Abrimos o meio-campo com o ‘cão de guarda’ madridista, um dos volantes mais regulares e intensos do futebol mundial na atualidade. Impecável por baixo e muito forte no jogo aéreo, é um dos símbolos do Real atual. Amadureceu demais nos últimos anos.

Federico Valverde

Olho nesse garoto. Com apenas 21 aos e muita personalidade, o uruguaio vem ‘obrigando’ Zidane a mexer na vitoriosa trinca formada por Casemiro-Kroos-Modric. Absurdamente técnico e muito competente também apoiando, Valverde é um jogador moderno e de enorme futuro.

Alejandro ‘Papu’ Gómez

Se temos juventude na volância, o armador desta equipe é um argentino que alcançou o auge do brilhantismo aos 32 anos. Ao lado de Iličić, Papu Gómez é o ‘coração’ da imparável Atalanta, uma das equipes mais bonitas de se ver jogar. Soma 17 participações para gols em 2019/20.

Neymar

A briga entre Lautaro Martínez e ​Neymar foi acirradíssima, já que os números dos dois são bem parecidos em 2019/20. Entre a potência do argentino e o recurso do brasileiro, pesou o fato de que o camisa 10 do PSG precisou de menos jogos para gerar mais gols ao seu time.

Lionel Messi

Falar de mais uma temporada grandiosa de ​Lionel Messi parece ser ‘chover no molhado’, mas o fato é que nunca o Barcelona foi tão desorganizado e dependente dele, e ainda assim, o craque segue entregando gols, assistências e vitórias praticamente sozinho.

Sergio Agüero

​O futebol sul-americano produz centroavantes excelentes em larga escala, o que acirra a briga por esta vaga, mas Agüero segue performando em altíssimo nível aos 31 anos. Caminha para mais uma temporada com mais de 30 gols anotados, isso é, se 2019/20 for retomado…

Reservas

Goleiros: Ederson (Manchester City)

Defensores: Davinson Sánchez (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Nico Tagliafico (Ajax), Felipe (Atlético de Madrid)

Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Rodrigo Bentancur (Juventus), Ángel Di María (PSG), De Paul (Udinese)

Atacantes: Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Duvan Zapata (Atalanta), Lautaro Martínez (Inter de Milão)