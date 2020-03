Odair segue na busca por dupla de zaga ‘ideal’ ao Fluminense; números aumentam dúvida

​Em sua última entrevista concedida antes da paralisação total do calendário nacional por conta do ​coronavírus, Odair Hellmann comentou que a busca pelo Fluminense ideal segue em curso, mas que o time vem, jogo a jogo, chegando ao ponto de equilíbrio que ele busca. Há, no entanto, um setor que segue com disputa em aberto: a zaga.

Na perspectiva do técnico, a formação ideal da dupla une um ‘construtor de bom cabeceio’ e um ‘zagueiro de imposição física’, o que explica sua predileção pela parceria entre Nino e Digão. Contudo, a lesão do capitão tricolor abriu brecha para a ascensão de Matheus Ferraz, jogador que foi um dos pilares do ​Tricolor Carioca no primeiro semestre de 2019.

Apesar de ainda sentir um pouco a falta de ritmo – ficou longo tempo inativo por conta de lesão -, Ferraz tem números importantes e superiores a Digão em interceptações, rebatidas, menos perdas de posse de bola e mais lançamentos certos. Digão, como destaca o ​UOL Esportes, tem mais defesas e passes certos. Os dois estão empatados em desarmes.

O equilíbrio nas estatísticas tende a aumentar a dúvida de Odair sobre o setor para a sequência da temporada. Sem dúvida, esse será um tema bastante trabalhado pela comissão técnica no período sem partidas oficiais.