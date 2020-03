Oficial! Conmebol suspende jogos da Libertadores e adia início das Eliminatórias

​Após muita expectativa em torno do posicionamento oficial da Conmebol em meio à pandemia de coronavírus que se alastra no mundo, a entidade finalmente se pronunciou de maneira oficial no fim da tarde desta quinta-feira (12), determinando os próximos passos nos torneios que são organizados por ela: Libertadores e Eliminatórias.

O posicionamento da entidade foi ‘conservador’: a ​Libertadores teve suspensas, ao menos a princípio, apenas as partidas da próxima semana (15 a 21 de março). Dependendo do avanço ou da contenção do ​surto de coronavírus, novas mudanças de calendário podem ocorrer ainda neste mês de março.

​​Além da Libertadores, as ​Eliminatórias Sul-Americanas também sofreram alterações oficiais nesta quinta-feira (12). As duas rodadas iniciais da competição qualificatória para a Copa de 2022, originalmente programadas para o período entre 23 e 31 de março, foram adiadas. Ainda não há novas datas definidas para o ‘pontapé inicial’ do torneio de seleções.