Oficial! Gauchão está suspenso, e cancelamento definitivo não é descartado

​Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira na Federação Gaúcha de Futebol, ficou definido que o Campeonato Gaúcho de 2020 está suspenso pelos próximos 15 dias. Durante este período, a entidade se cercará de informações a respeito do avanço ou não do coronavírus no Brasil e, a partir disso, se tomará uma decisão definitiva a respeito da competição. Ou seja, não está descartado o ​cancelamento do Estadual.

Segundo o presidente Luciano Hocsman, a FGF contará com a assessoria de um infectologista para avaliar riscos e soluções possíveis. “Este é um p razo para que a gente veja qual será a situação do país e ouvir pessoas com tranquilidade para traçar cenários e encontrar saídas. Não há, neste momento, como dizer se estará melhor ou pior depois destes 15 dias”, destacou.