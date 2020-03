Oito clubes se unem para criar liga independente da CBF; Fla, Vasco e Palmeiras resistem

​Uma notícia divulgada nesta semana pelo jornalista Lauro Jardim, de ​O Globo, promete agitar os torcedores e os analistas que discutem os bastidores do ​futebol brasileiro. Tudo por conta de uma ideia que há tempos é falada de maneira abstrata, mas que agora pode tomar forma: a criação de uma liga.

De acordo com Lauro, oito clubes já aderiram à ideia. Seriam eles: Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Botafogo, Sport, Ceará e Fortaleza. No entanto, no outro lado da mesa, Flamengo, Vasco e Palmeiras encaram o plano com resistência.

O conselho de clubes da CBF (que é decidido apenas pelos clubes, sem interferência da confederação) é uma prova anual de como uma liga daria MUITO errado aqui (como já aconteceu no passado). Os interesses mudam ano a ano conforme se deseja enfraquecer os rivais. — Lucas Félix (@lucasfelix) February 27, 2020

eu acho muito benéfico, mas a ultima vez que foi criada uma liga a parte da CBF… a CBF bateu de frente, os times se fecharam contra, e hoje em dia os mesmos times negam o titulo do campeão. — Diego (@diego_adias) March 2, 2020

O assunto não é novidade e já teve até iniciativas que saíram do papel, mas com vida curta. Foi o caso da Primeira Liga, planejada ao longo de 2015 e disputada em 2016 e 2017, com larga adesão. No entanto, depois de duas edições e muitas discordâncias entre os dirigentes, a tentativa desidratou-se.