Policiais civis da DEIC (Divisão Especial de Investigações e Capturas), coordenados pelo delegado Fábio Costa, prenderam na última sexta-feira(28), na cidade de Cristalina, no interior goiano, um dos suspeitos de estupro praticado em 28 de maio de 2004, no município de Taquarana, interior de Alagoas.

A ação foi realizada em conjunto com policiais civis do Estado de Goiás, comandados pelo delegado Miguel Mota.

Segundo informações do delegado Fábio Costa, à época do crime, a vítima tinha 30 anos e estava em casa, dormindo com os três filhos menores de idade, quando dois homens arrombaram a porta da residência, pegaram a vítima pelo braço e a arrastaram para um matagal.

“Chegando no local, os dois se revezavam entre a prática do crime e a contenção dela. Um segurava a vítima, enquanto o outro a violentava. Ela conseguiu fugir e gritar por socorro após um momento de distração dos criminosos”, acrescentou.

Na fuga, um criminoso foi detido por familiares da mulher e autuado em flagrante na delegacia de Taquarana. Ele confessou o crime e afirmou que o comparsa, que havia conseguido escapar, à época com 36 anos, tinha sido o responsável pela ideia. Segundo ele, o foragido, que também era seu cunhado, o convidou para “pegar uma mulher e fazer o mal com ela”, pois a conhecia e sabia que ela tinha três filhos.

Quando ouvida na delegacia, a vítima relatou momentos de terror. Afirmou que os indivíduos apertavam sua garganta para que ela não gritasse e a todo instante a ameaçava de morte.

Fonte: PC-AL