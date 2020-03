Oportunidade! Carrefour abre 5.000 vagas de emprego no Brasil

Carrefour é uma empresa que está presente na vida de mais de 100 milhões de consumidores da Europa, Ásia e América Latina. Há mais de 40 anos no Brasil, o Carrefour possui lojas nos formatos Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão e Supeco.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o grupo Carrefour abre nada menos que 5.000 vagas de emprego pelas lojas do Brasil, sendo a maior parte para os cargos de operadores de caixa, atendente e repositores de mercadorias.

“Estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho”, afirma João Senise, vice-Presidente de recursos humanos do Carrefour, ressaltando que possivelmente, essa será a maior e mais rápida contratação já feita no país pela empresa.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever acessando o link: https://www.99jobs.com/carrefour. Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Carrefour

Além dos salários oferecidos pela empresa, os funcionários contarão com assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, cesta básica, participação nos lucros, previdência privada, refeição no local ou auxílio-alimentação, seguro de vida, vale-transporte, entre outros.

“Incentivamos nossos colaboradores a crescer e conquistar novas posições em suas carreiras. Para isso, realizamos constantes investimentos em treinamentos, proporcionando a nossa equipe, o desenvolvimento de competências para assumir novas funções. Treinamentos para Açougue, Padaria, Salsicharia, Frutas, Legumes e Verduras estão entre os temas dos cursos.

Um dos principais exemplos está no setor de perecíveis, que demanda a atuação de especialistas no manejo, produção e qualidade dos produtos. O desenvolvimento das lideranças também tem grande relevância para o grupo, que tem investido na reciclagem de todo seu time de diretores e gerentes, com a finalidade de assegurar o crescimento sustentável de seus profissionais. Até hoje, oferecemos mais de 570 mil horas de treinamento para mais de 49 mil colaboradores.”