Oportunidade! Lacta oferece 4 mil vagas de emprego para a Páscoa; inscreva-se

Grande oportunidade. A empresa Lacta faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 4 mil vagas temporárias de empregos no Brasil. O objetivo da empresa é reforçar a equipe no período da Páscoa, visto que a demanda de serviço aumenta de forma considerável.

Vale lembrar que os aprovados já iniciam neste semestre. O método contratação será processo seletivo.

Para participar, os candidatos deverão ter mais de 18 anos e apresentar o diploma de nível médio completo. Porém, para pessoas com deficiência há flexibilidade de escolaridade para ensino fundamental completo.

Vale destacar que, para se inscrever às vagas de emprego, não vai ser necessário experiência profissional, o que amplia a possibilidade daqueles que estão em busca do primeiro emprego.

A seleção vai ser realizada durante as três primeiras semanas de março. O período de contratação vai ser de 14 dias, correspondendo os dias 30 de março a 12 de abril.

A Lacta possui uma história de sucesso no Brasil. Seus chocolates chegaram ao Brasil no ano de 1912.

Já em 1917 a empresa já passou a produzir seus chocolates em território brasileiro, a partir de então começaram a surgir os chocolates que até hoje são os preferidos pelos brasileiros, como o Diamante Negro, lançado em 1932, o bombom Sonho de Valsa (do ano de 1938) e o Bis (que até hoje é líder na preferência de seus consumidores). Assim, a Lacta foi construindo sua história, lançando o que há de melhor no segmento do chocolate.

Vagas

Os aprovados e selecionados na seleção vão trabalhar nos pontos de venda dos principais parceiros que são do varejo em todo o Brasil. As tarefas consistem em ajudar os clientes tanto na escolha do chocolate (ovos de páscoa e todo o portfólio da marca), bem como auxiliar na atribuição de preços e reabastecimento destes produtos.

Segundo informações, a empresa valoriza uma boa comunicação, disposição, iniciativa, energia e animação para agitar o ponto de venda. Experiência com abastecimento / merchandising e habilidade com tecnologia será um diferencial.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas pode se inscrever no site da agência parceira SPOT, responsável pelo recrutamento da Lacta em São Paulo (pascoa.spotpromo.com.br).