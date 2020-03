Oportunidade! O Boticário abre 175 vagas de emprego; Saiba como se candidatar

A empresa O Boticário disponibilizou recentemente 175 vagas de emprego, direcionada a diversos cargos. Você pode se candidatar e concorrer a uma delas!

Fundada 1977 como uma Farmácia de Manipulação chamada O Boticário, em São José dos Pinhais, no Paraná, nascia a Boticário que conhecemos hoje. Em 1980 a marca abriu sua primeira franquia e dois anos depois inaugura sua primeira fábrica. No ano de 1985, a empresa abre sua primeira loja em Portugal e em 1987 inaugura sua milésima unidade. Hoje são mais de 3.700 lojas por todo o país.

“Em São José dos Pinhais (PR), Região Metropolitana da capital paranaense, fica a nossa primeira fábrica. Neste mesmo local, está um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento com tecnologia de ponta. Dois centros de distribuição entregam nossa beleza pelo Brasil: um em Registro (SP) e um em São Gonçalo dos Campos (BA). Também na Bahia, na cidade de Camaçari, construímos a fábrica de beleza mais sustentável do Brasil. Temos, ainda, escritórios em São Paulo (SP), Curitiba (PR), Colômbia e em Portugal”.

Em 2010, a empresa paranaense abriu a sua 160ª loja (franquia), tornando-se a líder em quantidade de lojas e faturamento em território nacional (Brasil) e está entre as três maiores redes de franquia do mundo. No mesmo ano, a empresa criou o grupo Boticário, uma holding presidida por Artur Grynbaum.

Vende seus produtos on-line desde dezembro de 2002, mas foi em 2011 que à empresa fez um grande investimento na qualidade e inovação de sua loja virtual. Em 2011, confirmou a sua primeira fábrica fora do Paraná, em Camaçari, estado da Bahia.

Confira alguns dos cargos disponíveis!

Cargos disponíveis

Consultor (a) de Vendas Part Tim

Caixa

Analista de Processos – Responsável Técnico

Estoquista – PCD

Caixa – PCD

Consultor (a) de Vendas – PCD

Estoquista

Analista de SEO

Analista Contábil Pl

Supervisor (a) de Campo

Engenheiro de Projetos II

Analista Adm. Tributária Jr.

Consultor (a) de Vendas – Flagship

Assistente Logística PCD

Analista de Logística Sr – Indicadores e BI

Desenvolvedor(a) Full Stack Jr

Analista Saúde Corporativa Sr

Analista de Catálogo Jr

Consultor de Segurança da Informação – Risco

Supervisor Laboratórios de Controle

Botilabs Lead

Analista Inteligência de Vendas Sr (FVC)

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do Site Oficial.