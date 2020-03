Os 10 clubes de futebol com as maiores folhas salariais do mundo

​Dinheiro não compra felicidade, mas pode garantir grandes craques e títulos por tabela, o que é objetivo maior no mundo do futebol. Em um trabalho minucioso de apuração e levantamento de informações, o jornalista Martyn Ziegler (​@martynziegler), do ‘New York Times’, revelou os dez clubes que mais gastaram em salários durante a temporada 2018/19. Alguns obtiveram um belo retorno ao alto investimento, outros nem tanto… Confira:

10. Arsenal

Quinto colocado da Premier League 2018/19 e vice campeão da Liga Europa – sendo derrotado pelo arquirrival Chelsea na grande final -, o Arsenal terminou a temporada ‘de mãos abanando’. Desempenho esportivo pouco condizente com sua folha salarial anual: 230 milhões de libras.

9. Juventus

A contratação de ​Cristiano Ronaldo ‘engordou’ consideravelmente os gastos mensais e anuais da Juventus, afinal, trata-se de um dos melhores jogadores da história. Investimento total de 281 milhões de libras, culminando em uma temporada modesta: apenas o título da Série A.

8. Chelsea

Em 2018/19, os Blues se consolidaram como o clube londrino com maior investimento, batendo Arsenal e Tottenham. Os 285 milhões de libras gastos em salários ao longo de 2018/19 pelo menos geraram um importante retorno ao clube: a conquista da Liga Europa.

7. Paris Saint-Germain

Com ​Neymar, Mbappé, Cavani e outras estrelas em seu elenco, o Paris Saint-Germain chegou à temporada 2018/19 sonhando com a glória europeia. As conquistas nacionais vieram, mas a tão desejada Champions, não. Pouco para a folha de 290 milhões de libras.

6. Bayern de Munique

O gigante da Baviera é um dos clubes mais saudáveis do mundo no aspecto financeiro, mas raramente se permite realizar negociações milionárias (diferentemente de seu antecessor aqui). Aplicou 292 milhões de libras em 2018/19 com salários, mas deixou a desejar em campo.

5. Liverpool

Ambicionando voltar a ser protagonista, o Liverpool teve um aumento de 17,5% dos gastos com seu elenco em 2018/19: 310 milhões de libras no total. O reajuste valeu a pena, culminando na conquista da ​Champions League pelo clube de Anfield.

4. Real Madrid

Com a saída de Cristiano Ronaldo e a mudança de perfil nas contratações – investindo mais em jovens talentos -, o Real Madrid diminuiu levemente seus gastos anuais: 312 milhões de libras em 2018/19. Gareth Bale e Sérgio Ramos encabeçam a lista de vencimentos do clube.

3. Manchester City

O clube inglês se consolidou, através de seus investidores, como uma das maiores potências financeiras do futebol mundial. Abre o top-3 deste levantamento pelos 315 milhões de libras gastos em 2018/19, quando conquistaram a trinca doméstica (Premier, FA Cup, Copa da Liga).

2. Manchester United

Sem dúvida, a presença mais inexplicável neste levantamento. O Manchester United é força no quesito finanças, mas tem dado aula do que não fazer com esse potencial de investimento. São anos sem conquistas expressivas, apesar dos 332 milhões de libras investidos na temporada.

1. Barcelona

O fato do clube catalão estar em primeiro neste levantamento não surpreende muito, mas a diferença em relação ao segundo colocado é assustadora: são mais de 100 milhões de libras a mais em relação à folha do Manchester United. 438 milhões de libras, alavancadas pelos gastos astronômicos com ​Lionel Messi, Luis Suárez e Coutinho.

