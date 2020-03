Os 10 jogadores com maior valor de mercado que estarão livres no meio do ano

É possível pensar a temporada 2020-2021 sem saber o que vai acontecer nos próximos meses por conta da pandemia de coronavírus? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas é fato que muitos jogadores estarão livres no mercado no segundo semestre e, naturalmente, despertam o interesse de equipes rivais. Abaixo, com base em dados do Transfermarkt, apresentamos uma lista trazida pelo jornal ​Mundo Deportivo que mostra os dez atletas com maior valor de mercado que ficarão sem contrato na metade de 2020.

Thomas Meunier (PSG)

O lateral-direito belga de 28 anos tem seu contrato chegando ao fim no dia 30 de junho e possui um valor de mercado de 30 milhões de euros.

Willian (Chelsea)

O atacante brasileiro de 31 anos é titular da equipe londrina e vale 28 milhões de euros. Seu contrato vence em 30 de junho.

Dries Mertens (Napoli)

Aos 32 anos, o atacante belga, cujo contrato vence em 30 de junho, vale 25 milhões de euros.

Edinson Cavani (PSG)

Com valor de mercado na casa dos 25 milhões de euros, é outro com futuro incerto, uma vez que seu contrato vence em 30 de junho e está com 33 anos.

Ryan Fraser (Bournemouth)

Ele é jovem, tem apenas 26 anos e é avaliado em 22 milhões de euros. Também tem contrato vencendo em 30 de junho.

Jan Vertonghen (Tottenham)

O zagueiro belga está com 32 anos, fica livre em 30 de junho e vale 18 milhões de euros.

Layvin Kurzawa (PSG)

O lateral-esquerdo francês de 27 anos tem valor de mercado de 15 milhões de euros. É outro com contrato até 30 de junho.

David Silva (Manchester City)

O meia espanhol, com contrato até 30 de junho, também apresenta valor de 15 milhões de euros e faz brilhar os olhos do mercado mesmo com 34 anos.

Mario Götze (Borussia Dortmund)

O atacante tem apenas 27 anos, vale 13 milhões de euros e ainda não sabe onde jogará depois de 30 de junho.

Tanguy Kouassi (PSG)

Chama atenção por sua juventude. Com apenas 17 anos, o zagueiro francês tem valor de mercado de 12 milhões de euros. Seu compromisso com a equipe de Paris finda em 30 de junho.