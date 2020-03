Os 10 jogadores da Série A com mais participações para gols no início de 2020

​Estamos chegando na metade do mês de março, período em que as competições estaduais e regionais vão ganhando em emoção e torneios nacionais/continentais vão emplacando suas jornadas iniciais. Quem já está brilhando ofensivamente dentre os clubes da Série A? Bem, após levantarmos os ​melhores ataques da elite nacional, chegou a vez de apontarmos quais são os atletas com mais participações para gols na temporada. Os dados foram levantados pelo ​Footstats e são referentes até esta sexta-feira (13). Confira:

1. Gabigol (Flamengo) – 15 participações

O camisa do ​Flamengo começou 2020 exatamente como terminou 2019: atormentando defesas adversárias e estufando as redes. São 15 participações diretas para gols somente neste ano, com 11 tentos e quatro assistências.

2. Nenê (Fluminense) – 10 participações

Não se engane pelos 38 anos: o ‘vovô garoto’ do ​Fluminense vive um inspirado início de 2020, sendo o principal homem-gol da equipe carioca. Soma 10 participações diretas para gols na temporada, sendo nove bolas na rede e uma assistência.

3. Willian (Palmeiras) – 10 participações

O Bigode começou a temporada com tudo, não à toa emplacou uma ‘marca artilheira’ que o ​Palmeiras não via desde o ano de 2009. Até aqui, dez participações diretas para gols pelo camisa 29, sendo oito gols e duas assistências.

4. Vinícius (Ceará) – 9 participações

O meia parece ter reencontrado a alegria e o bom futebol vestindo a camisa do ​Ceará. Vive um começo de jornada espetacular pelo Alvinegro, com nove participações diretas para gols de sua equipe, sendo três tentos e seis passes decisivos para companheiros.

5. Renato Kayzer (Atlético-GO) – 9 participações

Crédito da foto: Paulo Marcos/Atlético-GO

De direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, o atacante de 24 anos parece se sentir muito bem quando veste a camisa do ​Dragão. Nessa sua segunda passagem pelo clube goiano, já soma nove participações diretas para gols da equipe, sendo sete tentos e duas assistências.

6. Mauro Boselli (Corinthians) – 8 participações

Após um começo de passagem pouco inspirado pelo Corinthians, o centroavante argentino tem sido, neste início de 2020, um dos poucos destaques do time alvinegro. São oito participações diretas para gols, sendo seis tentos e duas assistências.

7. Matheuzinho (Atlético-GO) – 7 participações

Crédito da foto: Paulo Marcos/Atlético-GO

O meia revelado pelo Corinthians vem editando uma excelente dupla com Renato Kayzer neste início de 2020. São sete participações diretas para gols do Dragão até aqui na temporada: seis bolas na rede e uma assistência.

8. Gilberto (Bahia) – 7 participações

Principal artilheiro do Bahia em 2019, Gilberto mantém a boa forma com a camisa tricolor. Já são sete participações diretas para gols do time de Roger Machado, todas elas em forma de bola na rede.

9. Rafael Sobis (Ceará) – 7 participações

Aos 34 anos, o atacante gaúcho vem provando que ainda tem muita ‘lenha para queimar’ na elite do futebol brasileiro. Defendendo a camisa do Vozão, soma sete participações diretas para gols em 2020, com duas assistências e cinco gols.

10. Marcos Paulo (Fluminense) – 7 participações

A nova joia do elenco profissional do Fluminense vai ganhando mais espaço e prestígio junto de Odair Hellmann. O começo de ano do jovem meia-atacante é muito bom: sete participações diretas para gols, com cinco bolas na rede e duas assistências.

