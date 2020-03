Os 10 jogadores mais valiosos acima dos 30 anos

​As cifras que envolvem o futebol contemporâneo são cada vez mais dinâmicas e tendem a dialogar diretamente com fatores como idade/potencial futuro. Não à toa, o jogador com maior valor de mercado em 2020 é o atacante francês ​Kylian Mbappé, de apenas 21 anos.

A juventude é, sim, bastante valorizada no esporte atual. Mas passar dos 30 anos não significa, necessariamente, desprestígio ou desvalorização. Prova disso são esses 10 craques que, apesar de já estarem mais próximos da aposentadoria do que do início de suas carreiras, ainda estão muito bem cotados. De acordo com as informações do site Transfermarket, estes são os 10 jogadores acima de 30 anos com maior valor de mercado:

​Jogador Clube​ ​Idade Valor de mercado (março/20)​ ​Lionel Messi ​Barcelona ​32 €​ 140 milhões ​Cristiano Ronaldo ​Juventus ​35 ​€ 75 milhões ​Pierre-Emerick Aubameyang ​Arsenal ​30 ​€ 70 milhões ​Robert Lewandowski ​Bayern de Munique ​31 ​€ 70 milhões ​Sergio Agüero ​Manchester City ​31 ​€ 65 milhões ​Toni Kroos ​Real Madrid ​30 ​€ 60 milhões ​Ciro Immobile ​Lazio ​30 ​€ 50 milhões ​Jordi Alba ​Barcelona ​31 ​€ 50 milhões ​Ángel Di María ​Paris Saint-Germain ​32 ​€ 40 milhões ​Gareth Bale ​Real Madrid ​30 ​€ 40 milhões

Quem saber quem são os 10 jogadores com maior valor de mercado que estão em fim de contrato? Clique ​aqui.