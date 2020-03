Os 10 jogadores mais valiosos que estarão em ação na Libertadores 2020

​A contagem regressiva chegou ao fim: na próxima terça-feira (3), a ​Copa Libertadores 2020 terá as primeiras partidas de sua fase de grupos. Além de contar com diversas potências atuais e camisas pra lá de tradicionais, a competição continental concentra boa parte dos principais craques que estão em ação na América do Sul. Quais deles são os mais valiosos? Com base nas informações atualizadas (março/2 levantadas pelo Transfermarkt – site especializado em valores de mercado do futebol -, o ​UOL Esportes listou os dez jogadores mais valorizados. Oito deles atuam em times brasileiros, sendo três do atual campeão, Flamengo. Confira:

10. Dudu (Palmeiras)

Idade: 28 anos

Posição: Atacante

Valor de mercado atualizado: 15 milhões de euros (R$ 73,5 milhões)

9. Nicolás de la Cruz (River Plate)

Idade: 22 anos

Posição: Meio-campista

Valor de mercado atualizado: 15 milhões de euros (R$ 73,5 milhões)

8. Pedro (Flamengo)

Idade: 22 anos

Posição: Centroavante

Valor de mercado atualizado: 15 milhões de euros (R$ 73,5 milhões)

7. Matías Zaracho (Racing)

Idade: 21 anos

Posição: Meio-campista

Valor de mercado atualizado: 17,5 milhões de euros (R$ 85,8 milhões)

6. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Idade: 25 anos

Posição: Meio-campista

Valor de mercado atualizado: 19 milhões de euros (R$ 93,1 milhões)

5. Antony (São Paulo)

Idade: 20 anos

Posição: Atacante

Valor de mercado atualizado: 20 milhões de euros (R$ 98 milhões)

4. Matheus Henrique (Grêmio)

Idade: 22 anos

Posição: Volante

Valor de mercado atualizado: 22 milhões de euros (R$ 107,9 milhões)

3. Gabriel Barbosa (Flamengo)

Idade: 23 anos

Posição: Centroavante

Valor de mercado atualizado: 23 milhões de euros (R$ 112,8 milhões)

2. Gabriel Veron (Palmeiras)

Idade: 17 anos

Posição: Atacante

Valor de mercado atualizado: 25 milhões de euros (R$ 122,6 milhões)

1. Everton ‘Cebolinha’ (Grêmio)

Idade: 23 anos

Posição: Atacante

Valor de mercado atualizado: 35 milhões de euros (R$ 171,6 milhões)