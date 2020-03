Os 4 jogadores que fizeram quatro ou mais gols em jogo eliminatório de Champions

​Na noite desta terça-feira (10), conhecemos os dois primeiros classificados às quartas de final da ​Champions League 2019/20: o RB Leipzig e a Atalanta. A equipe italiana passou de fase com um emblemático agregado de 8 a 4 sobre o Valencia, desempenho surpreendente para um time que emplaca sua primeira participação na história da competição. A chuva de gols se deve, em especial, pelo grande desempenho de seu centroavante: Josip Iličić. Ele fez história nesta eliminatória, se tornando um dos quatro jogadores a anotar 4 ou mais gols em uma só partida de mata-mata. Vamos a eles?

Josip Iličić (2019/20)

É o caso que ilustra e inspira a lista. Sua equipe venceu o Valencia por 4 a 1 na Itália, ou seja, chegou em situação confortável para o jogo da volta na Espanha. Ainda assim, o atacante de 32 anos não quis saber de tirar o pé do acelerador: dois gols através de cobranças de pênaltis, um da entrada da área e uma pancada de esquerda fechando o placar (4 a 3). Dentre os atletas que aparecerão por aqui, foi o único a anotar um ‘poker’ [quatro gols] em partida fora de casa.

Mario Gómez (​2011/12)

O centroavante alemão não era brilhante tecnicamente, mas compensava no posicionamento e na frieza na conclusão das jogadas. Nas oitavas de final da Champions 2011/12, ele anotaria quatro dos sete gols do Bayern de Munique contra o Basel, que havia vencido a partida de ida por 1 a 0 na Suíça. O mais incrível do feito de Mario Gómez foi o curtíssimo intervalo de tempo entre seus gols: foi às redes quatro vezes em apenas 23 minutos.

Robert Lewandowski (2012/13)

Atual artilheiro da Champions 2019/20 pelo Bayern de Munique, o centroavante polonês teve a maior atuação individual de sua carreira (até aqui) ainda com a camisa do Borussia Dortmund, na temporada 2012/13. Pelo jogo de ida da semifinal da competição europeia, o clube alemão tinha pela frente o gigante Real Madrid, mas Lewa não se intimidou com o peso do rival: anotou os quatro gols da goleada aurinegra por 4 a 1, conduzindo o time à grande final daquele ano. O arquirrival Bayern de Munique, no entanto, acabou sagrando-se campeão.

Lionel Messi (2009/10 e 2011/12)

​Lionel Messi concentra a grande maioria dos recordes do futebol contemporâneo, de modo que sua presença aqui é quase ‘protocolar’. É o único jogador que já emplacou esse feito em duas ocasiões, sendo que, em uma delas, foi às redes não apenas quatro, mas cinco vezes: nas volta das oitavas de final contra o Bayer Leverkusen em Barcelona, fez cinco dos sete gols do chocolate catalão por 7 a 1. Anteriormente, havia anotado quatro gols no jogo da volta contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions 2009/10.