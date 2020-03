Os 5 jogadores mais azarados da história do Corinthians

​Estamos em plena sexta-feira 13, popularmente considerado como o ‘dia do azar’. Pensando no esporte que amamos, sorte e azar, o ‘sobrenatural’ e o ‘imponderável’… Tudo isso faz parte do que é o folclore do futebol. Nesse gancho, listamos cinco dos jogadores mais azarados da história de um dos clubes mais populares do país, ​o Corinthians. Aqui, lembraremos atletas que não renderam o que poderiam por conta de lesões, problemas extracampo ou outros fatores:

Nilmar

Revelado pelo Internacional em 2002, Nilmar foi uma verdadeira ‘sensação’ no início deste milênio. Muito técnico e habilidoso, o atacante figurava em todas as listas de joias que poderiam se tornar grandes craques. Contratado pelo Timão em 2005, sua primeira temporada foi bem positiva, sendo peça importante na conquista do Brasileirão daquele ano. O problema veio na sequência: 2006 e 2007, marcados por graves lesões no joelho, que o impediram de voltar a performar em bom nível com a camisa alvinegra. Poderia ter sido muito maior.

Adriano

Sobre jogadores que poderiam ter sido bem ‘maiores’ do que foram, Adriano Imperador ocupa, sem dúvida, uma das primeiras posições. O Corinthians abriu suas portas em 2011 para tentar ‘recuperar’ o camisa 7, à época em baixa e já flertando com a aposentadoria. Sua chegada foi bastante badalada e havia uma expectativa de que voltaria a render perto de seu potencial… Mas não foi este o enredo. Uma grave lesão no tendão de Aquiles o tirou de combate por seis meses e encurtou sua passagem pelo Parque São Jorge.

Renê Júnior

Após aparecer com destaque pelo ​Bahia, o volante chamou atenção da diretoria alvinegra, que apostou em sua contratação para 2018. Mas desde que chegou ao clube paulista, Renê Júnior não mais conseguiu se manter saudável: contusões delicadas e consecutivas reduziram seu espaço e prestígio no Parque São Jorge. Acabou sendo emprestado em 2020 ao Coritiba, após somar apenas oito partidas oficiais em duas temporadas vestindo a camisa alvinegra.

Lulinha

Diferentemente dos três casos anteriormente citados, o ‘azar’ de Lulinha não foram as lesões, mas sim o contexto de seu aparecimento entre os profissionais. Visto como uma das principais revelações do clube em meados dos anos 2000, ganhou o status de nova joia junto ao torcedor do Corinthians em 2007, mas a responsabilidade acabou sendo grande demais para o garoto. Lançado no pior ano da história contemporânea do clube – foi rebaixado à Série B naquele ano -, acabou queimado pela Fiel e praticamente ‘sumiu do mapa’.

Walter

Por fim, temos um caso em uma ‘pegada diferente’ das demais. Walter é um grande atleta, a torcida gosta dele e sua carreira não é acometida por lesões… Qual seria seu azar? Bem, ser goleiro em um clube que tem Cássio é complicado! O camisa 1 poderia ser titular em diversos times da Série A, pois tem qualidade para isso, mas seu desejo é ser protagonista no Parque São Jorge… Tal ambição tem lhe rendido, há algumas temporadas, poucas partidas oficiais e o status de reserva absoluto.