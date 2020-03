Os 8 jogadores que conquistaram Copa do Mundo, Champions e Bola de Ouro

Qual é o ápice da realização para um jogador de futebol profissional? Entre os títulos coletivos, não há dúvida de que ​Champions League e Copa do Mundo são, respectivamente, as maiores competições possíveis para clubes e seleções. Dentre as honrarias individuais, a Bola de Ouro, que aponta o melhor do mundo, é a mais prestigiada. Conquistar essa ‘tríade’ gloriosa não é um feito comum na história do futebol, aliás, apenas 8 jogadores já emplacaram o feito. Quer saber quem são? Confira:

8. Sir. Bobby Charlton

Champions League: 1968

Copa do Mundo: 1966

Bola de Ouro: 1966

O lendário meio-campista foi o grande nome da campanha do único título mundial da Inglaterra, sendo eleito o craque da Copa do Mundo de 1966 e posteriormente conquistando a Bola de Ouro daquele mesmo ano. O título europeu pelo Manchester United viria dois anos depois, na temporada 1967/68, com exibição de gala e dois gols na decisão contra o Benfica.

7. Gerd Müller

Champions League: 1974, 1975, 1976

Copa do Mundo: 1974

Bola de Ouro: 1970

O alemão é, até os dias de hoje, um dos maiores atacantes que o esporte já viu. Se despediu dos gramados com 515 gols anotados, não sem antes conquistar tudo, e sendo protagonista. Foi a referência ofensiva do avassalador Bayern de Munique dos anos 70 e autor de quatro gols na campanha do título de sua seleção na Copa de 1974.

6. Franz Beckenbauer

Champions League: 1974, 1975, 1976

Copa do Mundo: 1974

Bola de Ouro: 1972, 1976

Enquanto Müller era responsável por estufar as redes adversárias, Der Kaiser tinha a missão de evitar que o mesmo acontecesse sob a meta do Bayern de Munique. Os dois foram as grandes lendas desse esquadrão até hoje lembrado como um dos maiores times da história. Conquistou a Bola de Ouro duas vezes, sendo, até hoje, o único zagueiro a conseguir o feito.

5. Paolo Rossi

Champions League: 1985

Copa do Mundo: 1982

Bola de Ouro: 1982

Como Bobby Charlton, o italiano Paolo Rossi chamou a atenção do mundo com suas atuações em nível internacional. De fato, sua participação na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, lhe rendeu sua Bola de Ouro. Os torcedores brasileiros mais ‘antigos’ se arrepiam só de ouvir falar em seu nome, tendo em vista que foi o carrasco da Canarinho nas quartas de final.

4. Zinédine Zidane

Champions League: 2002

Copa do Mundo: 1998

Bola de Ouro: 1998

Pouco antes de Zidane vencer três campeonatos consecutivos treinando o Real Madrid, ele já havia se destacado na competição com o time merengue. Com seu inesquecível gol de voleio na final de 2002 contra o Bayer Leverkusen, ele se tornou o quinto jogador a vencer a Copa do Mundo, a Bola de Ouro e a Champions League.

3. Rivaldo

Champions League: 2003

Copa do Mundo: 2002

Bola de Ouro: 1999

Estava sentindo falta de um brasileiro nessa lista? Pois bem, o primeiro a emplacar a ‘tríade’ de conquistas pesadas foi o meia Rivaldo, que apesar de não ser tão ‘badalado’ quanto os outros craques da seleção pentacampeã em 2002, foi um dos grandes craques do futebol mundial na virada do milênio. Ergueu a Champions pelo Milan, em 2003.

2. Ronaldinho

Champions League: 2006

Copa do Mundo: 2002

Bola de Ouro: 2005

Ronaldinho não estava no PSG há muito tempo quando venceu a Copa do Mundo de 2002 – anotando aquele inesquecível gol de falta contra a Inglaterra nas quartas de final -, mas os anos de verdadeira glória em sua genial carreira aconteceriam no Barcelona. Ele derrotou Lampard e Gerrard no Bola de Ouro 2005 e um ano depois ganhou a Champions ao derrotar o Arsenal.

1. Kaká

Champions League: 2007

Copa do Mundo: 2002

Bola de Ouro: 2007

​

Aos 20 anos de idade, Kaká ainda dava os primeiros passos de sua carreira profissional, mas já integrava (como suplente) a Seleção Brasileira que conquistaria a Copa em 2002. O auge de sua carreira, no entanto, viria na segunda metade daquela década: uma temporada dourada em 2006/07, conduzindo o Milan ao título da Champions e sendo eleito o melhor jogador do mundo ao final daquele mesmo ano.