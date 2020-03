Os ataques mais positivos da Série A em 2020 até o momento

Exceção feita ao Campeonato Brasileiro, todas as principais competições que envolvem clubes da elite do futebol nacional já estão em andamento. Por isso, é possível fazer um balanço geral a respeito do patamar em que se encontra cada time da primeira divisão. E, no que se refere ao número de gols marcados, dois times cariocas se mostram em evidência.

O ​Flamengo, entre os 20 clubes da Série A, é aquele que mais marcou gols até aqui em 2020. Foram 31 bolas na rede, com destaque, claro, para Gabigol, que deixou sua marca dez vezes. Pois logo atrás dele vem o rival ​Fluminense, com 30. Já as equipes paulistas, decepcionam. O ​Palmeiras, com 17 gols, vê nove rivais à sua frente, enquanto ​São Paulo (13), ​Corinthians (13) e ​Santos (11) estão na parte inferior da lista, com apenas três adversários atrás.

​EQUIPE NÚMERO DE GOLS​ ​Flamengo 31​ ​Fluminense 30​ Bahia, Atlético-GO e Athletico-PR 23 ​Coritiba 20​ ​Fortaleza e Internacional 19​ ​Ceará 18​ ​Palmeiras, Grêmio e Goiás ​17 ​Sport e Atlético-MG 16​ ​São Paulo e Corinthians 13​ Santos​ 11​ Botafogo​ 10​ Vasco da Gama​ 8​ Red Bull Bragantino​ 7​

Entre aqueles que subiram da Série B no ano passado, destaque para Atlético-GO, com 23 bolas na rede, e Coritiba, com 20. A dupla está entre os dez ataques mais positivos da temporada neste momento.