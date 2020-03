Os cinco jogadores com mais seguidores no Instagram

Os grandes jogadores de futebol lotam estádios, vendem milhares de camisas e apetrechos, têm suas vidas veiculadas constantemente e, em tempos de massiva presença em redes sociais, estão entre os seres humanos mais ‘seguidos’ do mundo. Confira abaixo o top 5 de astros da bola mais seguidos no Instagram:

5. Ronaldinho

Aposentado, ​Ronaldinho deixou os gramados em 2015 (seu último clube foi o Fluminense), mas os fãs do craque não o ‘abandonam’ e o seguem em todos os lugares. No Instagram, o craque tem mais de 51,5 milhões de seguidores – @ronaldinho. No Twitter @10Ronaldinho são mais 19,2 milhões e no Facebook (@Ronaldinho) são mais 34 milhões.

4. David Beckham

Aposentado há mais de 7 anos, David Beckham soube como conquistar os holofotes dentro e fora de campo ao longo de sua carreira profissional. Atualmente, o ex-meio-campista tem mais de 61,3 milhões de seguidores no Instagram (@davidbeckham) e 51 milhões no Facebook. O inglês não tem uma conta no Twitter.

3. Neymar

Craque real e virtual! ​Neymar ou @neymarjr tem mais de 134 milhões de seguidores no Instagram. O astro da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain ainda conta com mais de 45,6 milhões de seguidores no Twitter e 59 milhões no Facebook.

2. Lionel Messi

O gênio ​Lionel Messi (@LeoMessi) não poderia estar fora do ‘top 3’ e atualmente é o segundo jogador com mais seguidores no Instagram, tendo absurdos 144 milhões. O camisa 10 do Barcelona ainda conta com 90 milhões de followers no Facebook. O argentino não tem conta no Twitter.

1. Cristiano Ronaldo

O “dono” das redes sociais! Odiado ou amado, ​Cristiano Ronaldo (@Cristiano) sabe como atingir pessoas e é disparadamente o jogador de futebol mais com seguidores em redes sociais: somando 206 milhões no Instagram, 82,8 milhões no Twitter e outros 122 milhões no Facebook.