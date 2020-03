Os jogadores que já demonstraram suas torcidas no BBB20

​Sem bola rolando no país, as ​torcidas de futebol encontraram outra forma de entretenimento para passar o tempo: o Big Brother Brasil. Se as arquibancadas ‘abraçaram’ a edição número 20 do reality, o que dizer dos jogadores? Diversos craques que estão na ​Série A e outros que atuam fora do país já provaram que estão ligadíssimos no programa, inclusive revelando para quem estão torcendo. Confira:

Richarlison

O atacante ​ex-Fluminense atualmente defende o Everton (ING), mas mesmo há milhares de quilômetros de distância do Brasil, está ligado no BBB20. Em tweets recentes, deu a entender de que está torcendo por Felipe Prior.

Joga y joga hahahaha mlk teimoso — Richarlison Andrade (@richarlison97) March 23, 2020

Everton Ribeiro

Quem também reforça a torcida por ‘El Mago’ Prior é o camisa 7 do ​Flamengo, Everton Ribeiro. Dono da braçadeira de capitão do time carioca, o meia-atacante se manifestou durante a prova do ‘bate-volta’ no último domingo (22), que tirou Prior do paredão.

El mago 慄‍♂️ — Everton Ribeiro (@evertonri) March 23, 2020

Pedro

Mais um rubro-negro ligado na edição 20 do Big Brother Brasil. Mais um que reforça a grande torcida da dupla Prior/Babu, os dois fãs confessos de futebol dentro da casa.

Tropa do Prior venceu. El Mago Joga Y Joga. Paizão ficou  — P9 (@Pedro9oficial) March 18, 2020

​​Gabriel Barbosa

​Gabigol é, dentre os boleiros, quem mais parece engajado e entusiasmado com o programa. Sua torcida é pelo ator Babu, que diversas vezes falou do camisa 9 durante o confinamento. A idolatria de Babu por Gabriel Barbosa levou o atacante a torcer por ele, torcida esta que já se manifestou em forma de homenagem dentro das quatro linhas, com dancinha.





E hoje tem paredão, hein! Imperdível