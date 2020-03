Os melhores aproveitamentos da Série A até a paralisação; confira

​Quem parou bem e quem estava na pior? A paralisação do futebol é ruim para todos, entretanto, afetas os times de maneiras diferentes: uns sofrem por perder o embalo positivo, enquanto outros ganham um momento para refletir e bolar formas de retornar melhor do que estavam, seja nos Estaduais, nos Regionais, na Copa do Brasil, na Libertadores ou Sul-Americana.

A verdade é que o desempenho dos times da elite do futebol brasileiro, fora exceções, em 2020, tem sido bem parecido com o da temporada passada. O ​Flamengo segue em outro patamar, o ​Palmeiras entre picos de boas e más atuações, o ​Grêmio tentando se firmar, o ​Corinthians ‘tropeçando nas próprias pernas’ e por aí vai. Confira abaixo a lista completa:

​# Time Aproveitamento​ ​1º ​Flamengo ​85% ​2º ​Atlético-GO ​77% ​3º ​Internacional ​71% 3º ​Fluminense ​71% ​5º ​Bahia ​69% 5º ​Fortaleza ​69% 5º ​Palmeiras ​69% ​8º ​Grêmio ​67% 8​º ​Coritiba ​67% ​10º ​Ceará ​64% ​11º ​Goiás ​62% ​12º ​Athletico-PR ​60% ​13º ​Atlético-MG ​59% ​14º ​São Paulo ​58% ​14º ​Santos ​58% ​16º ​Red Bull Bragantino ​57% ​17º ​Botafogo ​50% ​18º ​Sport ​42% ​19º ​Vasco ​40% ​20º ​Corinthians ​39%

Conforme os dados do ​Footstats, é possível perceber também o bom retrospecto do Atlético-GO, que vem se adaptando à elite do futebol brasileiro, mas ainda não foi realmente testado. A crescente do ​Internacional, com o argentino Eduardo Coudet, e do ​São Paulo, com Fernando Diniz. O bom momento do ​Fluminense.

Além das decepções, ​Vasco, que não consegue se equilibrar e vive uma fase ainda pior do que no ano passado. A frustrante largada do Red Bull Bragantino. E, também, os ‘recomeços’ de ​Botafogo, Sport, ​Santos, ​Goiás, ​Ceará, Coritiba e ​Fortaleza. Sem contar, os clubes que ainda estavam em processo de remodelagem, como o ​Atlético-MG e o ​Athletico-PR.