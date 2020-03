Os melhores jogos para se ver na TV neste fim de semana

​O final de semana no futebol será animado. A bola rola pela Premier League, Campeonato Espanhol e, também, nos estaduais por todo o Brasil. Confira abaixo os melhores jogos para você acompanhar na TV:

Liverpool x Bournemouth

Líder isolado da Premier League, o Liverpool recebe o Bournemouth neste sábado (7), às 9h30 (horário de Brasília), em Anfield. O duelo é válido pela 29ª rodada da competição. A Espn Brasil transmite as emoções desse jogão de bola.

Barcelona x Real Sociedad

Após a derrota por 2 a 0 contra o Real Madrid no El Clásico, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol. O time catalão recebe o Real Sociedad no Camp Nou. Só a vitória interessa para a equipe comandada por Quique Setién, caso queira retornar a liderança. As emoções do duelo você acompanha na Fox Sports e ESPN, a partir das 14h30 (de Brasília)

Atlético-MG x Cruzeiro

Mais de 40 mil pessoas devem acompanhar o clássico mineiro entre Atlético-MG x Cruzeiro, no Mineirão. A partida acontece às 18h deste sábado, e o Premiere transmite as emoções do duelo.

Manchester United x Manchester City​

Domingo é dia de clássico inglês. As equipes de Manchester no Old Trafford, pela Premier League. O United está na 5ª colocação e, para encostar no seu ríval, que é o 2ª na tabela, a vitória é essencial. A Espn mostra as emoções do duelo, a partir das 13h30.

Juventus x Inter de Milão

​

Por conta do surto de coronavirus na Itália, o clássico entre Juventus e Inter de Milão acontecerá de portões fechados, no Allianz Stadium. Na Dazn, você não perde nenhum lance do duelo, a partir das 16h45 (de Brasília).

Bétis x Real Madrid

​

Para encerrar os jogões do fim de semana, o jogaço de bola entre Bétis e Real Madrid, pela La Liga. Após vitória no el Clásico, a equipe de Madrid quer a todo custo a vitória para se distanciar na liderança do Campeonato Espanhol. O canal Fox Premium mostra todas as emoções da partida, a partir das 17h (de Brasília)