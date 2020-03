Outro europeu no futebol carioca? Vasco sonda quatro técnicos em Portugal, diz site

​Em ​situação financeira desastrosa e sem treinador, o ​Vasco segue observando o mercado e ‘aproveitando’ a suspensão do futebol mundial para estudar intensivamente antes de bater o martelo e definir o seu técnico para o restante da temporada. As informações foram coletadas do portal vascaíno ‘​Vasco Notícias‘.

O momento é complicado e o cruzmaltino tem expandido os seus horizontes para além das fronteiras brasileiras na tentativa de encontrar um treinador com o ‘​perfil desejado’ e que se adeque a realidade do clube. Desta forma, o alvinegro tem mantido os olhos atentos em Portugal e monitorado profissionais lusos.

Em entrevista concedida à Rádio Tupi, o recém-chegado vice-presidente de futebol do clube, José Luís Moreira, admitiu a busca e o contato com portugueses. “Sinceramente, sim, conversei com um ou dois. Mas sem compromisso. Falei com eles porque os conheço, mas prefiro não dizer os nomes”, revelou.

Diretoria do vasco analisa e dá importância à técnicos estrangeiros, de preferência portugueses, com isso ex-auxiliar e braço direito de Mourinho, José Moraes ganha ainda mais força em São Januário! — Tropa Da Colina (@TropaDaColina) March 18, 2020

A declaração logo reverberou nos bastidores do futebol brasileiro e o nome de José Morais, técnico do Jeonbuk, da Coreia do Sul, logo apareceu como candidato ao cargo. Os rumores esquentaram e, conforme o Jornal Record, de Portugal, outros treinadores do país também estão ‘na mira’, sendo Rui Almeida, Ricardo Sá Pinto e Pedro Caixinha.

A princípio, os nomes teriam sido sondados, mas nenhuma das conversas teria avançado. Vale destacar que, exceto José Morais, todos os outros estão desempregados e livres no mercado para assinar com qualquer equipe do mundo.

Sem técnico há uma semana, o ​Vasco tem a possibilidade de observar o mercado e, diante de sua grave situação financeira, fisgar o melhor nome, seja no território nacional ou internacional. Os nomes têm sido constantemente avaliados e o clube procura minimizar erros. “O tempo das ‘vagas gordas’ acabou”, afirmou José Luís Moreira.