Outro patamar: Empresa européia se maravilha com o Flamengo e fecha acordo histórico com o clube

O Flamengo vem demonstrano a sua capacidade dentro e fora dos gramados ao longo dos últimos anos. Com públicos gigantescos no estádio do Maracanã, além de audiências enormes nas transmissões dos jogos do R ubro-negro nos televisores, o Fla também é referência em conteúdo nas redes sociais, sendo um dos clubes que mais geram engajamentos no planeta.

Agora, o Rubro-negro vai aproveitar ainda mais a sua alta capcidade de engajento nos conteúdos digitais. Isso porque o clube carioca fechou um acordo com a Dugout, uma das empresas mais respeitadas do mundo quadndo se trata de conteúdos digital. Com isso, o Fla terá conteúdo digital e personalizado para consumo da enorme torcida Rubro-negra.

A empresa possui acordos com os principais clubes do futebol europeu, incluindo: Barcelona, ​​Real Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Bayern de Munique e Juventus. A Dugout aproveitotu para comemorar o início da sua parceria e primeiro contrato com um clube do futebol brasileiro: ”Estamos felizes em receber o Flamengo como nosso 100º clube parceiro. O Brasil é tão apaixonado pelo futebol e o Flamengo é um dos clubes mais emblemáticos do mundo, por isso estamos muito orgulhosos de tê-los conosco, quando comemoramos esse marco fantástico”, declarou Elliot Richardson, co-fundador da empresa.

Além disso, as comemorações também vieram por parte do Flamengo: ” “Queremos que o Flamengo alcance fãs de todo o mundo , deliciando-os e envolvendo-os com grandes histórias sobre nossa história, jogadores, cultura e apoio apaixonado. Ao internacionalizarmos nossa marca, acreditamos que o Dugout pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos, portanto, essa nova parceria é um passo importante para ajudar nossos fãs locais e globais a aproveitar ainda mais ótimos conteúdos”, disse Bernardo Monteiro, diretor de comunicações do Flamengo.