Pablo revela conversa que teve com Daniel Alves durante seca de gols

​Pablo chegou com moral no ​São Paulo, após se destacar com a camisa do Athletico-PR. Porém, a seca de gols fez com que o atacante fosse vaiado algumas vezes em campo. Um fato motivacional para o jogador melhorar seu desempenho foi uma conversa que teve com Daniel Alves.

Em entrevista à ​SPFCTV, o atleta de 27 anos revelou o que o meia falou para ele após a vitória diante da LDU, pela Libertadores.

“ Eu lembro do jogo contra a LDU, que eu tive uma oportunidade, o zagueiro tirou no último momento da finalização, e a gente vencia o jogo por 3 a 0. Todo mundo feliz no vestiário, eu meio cabisbaixo, e o Dani (Alves) chega em mim e fala: ‘Calma, o gol vai voltar a acontecer, é só você ter paciência, haja natural, esteja feliz, seja você, esse cara alegre, que é feliz com todo mundo, que dá risada e levanta a autoestima’. Ele falou isso para mim e foi algo que eu vim para casa e falei: ‘Pô, o Dani se importar e falar mostra que o grupo sempre é o mais importante’ “, disse.

Foi logo após essa partida que Pablo voltou a marcar, e em dose dupla. O atacante foi o responsável pelos dois gols que deram a vitória ao São Paulo diante do Santos, que classificou a equipe para a próxima fase do Campeonato Paulista.

O jogador está confiante com a temporada do clube, mesmo sem saber quando os jogos retornarão. “ A gente tem um longo caminho pela frente, mas sabe que está no caminho certo. Que essa demonstração de carinho que temos fora de campo a gente consegue levar para dentro de campo, e isso é fantástico “.