A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou boletim epidemiológico nesta quarta-feira, 25 de março, e confirma que o caso suspeito de um paciente de Penedo deu negativo.

Foi informado ainda que 18 pessoas estão sendo monitoradas pelas Unidades Básicas de Saúde.

Alagoas já soma 11 casos e o primeiro no interior, no município de Porto Real do Colégio, próximo a Penedo. Informações dão conta que a pessoa contraiu o vírus ao ter contato com um infectado na cidade de Propriá, em Sergipe.

