Palmeiras abre tratativas por jogador do Bahia; clubes têm reunião marcada

​Após fechar a contratação do atacante Rony junto ao Athletico Paranaense, o ​Palmeiras ainda tem mais um alvo de mercado dentro do ‘universo’ da Série A: trata-se do volante Gregore, de 26 anos, um dos destaques individuais do Bahia ao longo das últimas temporadas.

De acordo com a apuração do Globoesporte, os clubes ainda não abriram negociações de forma oficial, mas têm uma reunião agendada para a próxima sexta (6). Obviamente, a pauta do encontro será a situação contratual do camisa 26, que tem vínculo com o Tricolor Baiano até dezembro de 2021.

Valorizado no mercado, o volante chegou a receber uma proposta oficial do Seattle Sounders, da ​Major League Soccer, no valor de US$ 4,25 milhões (R$ 22 milhões na cotação atual). Na ocasião, a oferta foi considerada baixa e recusada pelos dirigentes tricolores.

Tal posicionamento de mercado evidencia que não será fácil para o Verdão tirar Gregore da Fonte Nova, contudo, a boa relação entre as diretorias e a possibilidade do clube paulista envolver jogadores de seu elenco como ‘contrapeso’ mantém a negociação como viável.