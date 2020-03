Palmeiras ainda mantém vivo sonho de contratar Hulk

​Por conta do surto do coronavirus na China, os campeonatos do país foram paralisados. Aproveitando essa brecha, o ​Palmeiras viu uma possibilidade de ficar mais próximo de Hulk, que joga no Shanghai SIPG. As informações são do ​UOL.

O atacante do clube chinês é torcedor declarado do Verdão, porém só isso não será suficiente para a equipe paulista começar um acordo para contratar o atleta. O primeiro passo que a diretoria deseja dar é abrir as portas do CT para que o jogador realize treinos.

Para isso acontecer, é preciso que o Shanghai SIPG libere o atleta para realizar as atividades. Caso a resposta seja positiva, Hulk poderá usar as estruturas do clube por, pelo menos, as duas próximas semanas.

No início de fevereiro, a diretoria alviverde fez uma consulta pelo atacante, mas os altos valores esfriaram o negócio. Além disso, o jogador tem um pré-acordo com o time chinês para renovar seu contrato até dezembro de 2021.

O Palmeiras aposta no relacionamento entre o paraibano e o atual coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio. Eles trabalharam juntos na base do Vitória. E foi João o responsável por tirar Hulk da lateral e colocá-lo no setor de ataque.

Dono de um dos maiores salários do futebol chinês, Hulk tem portas abertas a qualquer momento no Porco.