Palmeiras alfineta rival antes de primeira partida em casa na Libertadores

​Depois de vencer o Tigre (2 a 0) na Argentina, o ​Palmeiras faz nesta terça-feira a sua ​primeira partida em casa na Libertadores da América. Pois o adversário poderia ser o ​Corinthians, mas não é. E esse fato levou o Verdão a “alfinetar” o rival através de um post no Twitter.

O Guaraní-PAR, que está no caminho do time de Vanderlei Luxemburgo, foi o responsável por eliminar o Timão logo em seu primeiro mata-mata na tentativa de chegar à fase de grupos. E isso se tornou imperdoável no quesito gozação. “Em busca de mais três pontos, estreamos em casa contra o clube que passou pela primeira fase da @LibertadoresBR: Guaraní-PAR! Hoje é dia de Palmeiras”, escreveu o clube.

O adversário também vem de vitória (2 a 0 sobre o Bolívar) e divide a primeira colocação do Grupo B com o Palmeiras. Ou seja, a partida pode deixar uma das equipes com a classificação bem encaminhada para as oitavas de final.

