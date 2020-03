Palmeiras amplia espaço para garotos da base, mas ainda fica atrás em relação a rivais

​O ​Palmeiras, nos últimos anos, se tornou um “papa-títulos” nas categorias de base do futebol brasileiro. Só que o alto investimento em contratações milionárias praticamente impedia que os garotos tivessem chance no time profissional. É bem verdade que, em 2020, o espaço para os meninos formados “em casa” cresceu, muito embora o Verdão ainda esteja atrás dos grandes rivais neste quesito.

Até aqui, conforme levantamento do ​Uol Esporte, os jovens somam 1688 minutos em campo, seja por Campeonato Paulista ou Libertadores da América. Gabriel Menino, com 529 minutos, foi quem mais atuou, mas Gabriel Verón e Patrick de Paula, aos poucos, também vão ganhando terreno. “É uma base vitoriosa. A gente sabia que uma hora essa oportunidade iria chegar. Agora é dar o melhor sempre para abrir mais as portas para quem está na base”, disse Verón.

CLUBE​ JOGADORES​ (MINUTOS) TOTAL​ ​Corinthians ​Lucas Pitón (658), Fagner (919), Carlos Augusto (68), Pedro Henrique (967), Pedrinho (154) e Janderson (443) ​3209min ​Santos ​Lucas Veríssimo (450), Alison (510), Sandry (45), Kaio Jorge (231), Arthur Gomes (223), Tailson (90), Renyer (65), Yuri Alberto (277) ​1891min ​São Paulo ​Diego Costa (73), Wellington (20), Fasson (17), Luan (94), Liziero (186), Shaylon (90), Igor Gomes (373), Rodrigo Nestor (90), Antony (270), Toró (150), Brenner (134), Helinho (110), Fabinho (57) e Lucas Perri (31) ​1695min ​Palmeiras ​Victor Luis (455), Patrick de Paula (253), Gabriel Menino (529), Gabriel Verón (372) e Wesley (79) ​1688min

No ​São Paulo, os garotos acumulam 1695 minutos, muito pelo fato de o clube ter utilizado a base no duelo contra o Botafogo-SP. Por sua vez, o ​Santos contabiliza 1891 minutos aos jogadores que lançou para o futebol, mas fica bem distante do ​Corinthians, líder deste quesito. Muito pela presença de Fagner e Pedro Henrique, titulares absolutos de Tiago Nunes, o Timão deu nada menos que 3209 minutos a quem apareceu para o esporte em suas equipes de baixo.

