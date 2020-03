Palmeiras avança em negociação e encaminha futuro de atacante Luan Silva

​Inscrito pelo ​Palmeiras para a disputa da fase de grupos da ​Libertadores da América, o atacante Luan Silva deve ter sua permanência confirmada no clube até o final da temporada. Seu atual contrato termina 31 de maio, mas o Verdão, conforme informação do ​Globoesporte.com, avançou nas negociações com o Vitória. A tendência, pelo otimismo demonstrado, que as tratativas tenham, em breve, um desfecho feliz.

aiai Palmeiras faz certo em ter a permanencia do Luan Silva, mas pra mim tinha que ser um empréstimo extendido ate o final do ano ja que ele jogou poucas vezes — gabrielⓟ (@ivangabriwl) March 10, 2020

O jogador está emprestado pelo clube baiano e, em um primeiro momento, havia uma opção de compra dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros. No entanto, a equipe paulista só conseguiu contar com o profissional em uma partida desde a sua chegada. Assim, tenta primeiramente estender o vínculo sem a necessidade de fazer um investimento deste porte. A ideia é desembolsar R$ 3 milhões por 15% de Luan Silva, ganhando tempo para observá-lo.

Muita infelicidade do Luan Silva. Mais uma vez machucado. Palmeiras já iniciou tratamento, mas não divulga prazo de recuperação. Jogador parece ter qualidade. É torcer pra sequência de lesões não atrapalhar (ainda) mais sua carreira. — Bruno Pitaco Palmeirense (@PitacoBruno) March 9, 2020

O atacante fez sua estreia pelo Palmeiras no último sábado, no empate em 1 a 1 com a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Porém, foi substituído ao final do primeiro tempo por conta de uma lesão muscular. É importante lembrar que, embora se destaque nos treinos e receba elogios por parte da comissão técnica, o atleta perdeu todo o ano de 2019 em função de duas cirurgias no joelho.

Foto: César Greco / Palmeiras / Divulgação