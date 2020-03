Palmeiras define estratégia para possível proposta de redução salarial aos atletas

​Caberá a cada clube do futebol brasileiro negociar com o seu plantel eventual redução no pagamento de salário por conta da paralisação do calendário. E o ​Palmeiras já decidiu que qualquer proposta a ser enviada aos atletas só sairá do papel a partir do próximo mês.

Conforme informação do ​Lance!, a direção do Verdão definiu que irá quitar a folha de março de forma integral. Uma real avaliação do impacto financeiro em seus cofres causado pela pandemia de coronavírus será feita durante as férias coletivas do grupo, entre 1º e 20 de abril. Com isso, não está descartado que os atletas sejam procurados somente após este período. O presidente Maurício Galiotte está ciente de que encontrará dificuldades para tratar do tema junto aos profissionais. Ele é um dos membros mais atuantes da Comissão Nacional de Clubes, que viu a Comissão Nacional de Atletas rejeitar qualquer oferta de diminuição em ganhos antes mesmo de uma reunião realizada entre as partes nesta quinta-feira.

Sem a possibilidade de se fazer um acordo geral, agora é o momento de cada equipe fazer sua análise interna. O fato de a Conmebol ter confirmado o adiantamento de 60% da cota da Libertadores pode ajudar para uma decisão mais branda. No entanto, o Palmeiras prometeu a seus sócios-torcedores que todo valor gasto no período sem futebol será revertido em créditos futuros, o que tende a complicar a conta. Soma-se a isso o faturamento zero (bilheteria, venda de produtos etc) por conta da inexistências de partidas e chega-se à conclusão de que não será nada fácil administrar os cofres daqui em diante.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.