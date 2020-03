Palmeiras mira volante e tenta troca com o Bahia

​O final de semana do Palmeiras não foi daqueles que o torcedor imagina. O empate por 1×1 em casa com a Ferroviária, mesmo com um time cheio de modificações por conta da sequência de jogos da Libertadores, frustrou os planos dos torcedores, que contavam com a vitória contra o time de Araraquara para assumir a liderança geral e do Grupo B do Paulistão, que segue tendo o Santo André como líder da sua chave geral.

Dentro das quatro linhas, o Verdão agora se prepara para o segundo jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Guarani do Paraguai, algoz do Corinthians na fase pré grupos da competição Sul-americana, que acontecerá na próxima terça feira no Allianz Parque. Caso vença o jogo, o Palmeiras dará um importante passo para a classificação chegando aos 6 pontos ganhos em apenas 2 jogos e ainda tendo a oportunidade de jogar mais duas partidas em seu campo.

Fora das 4 linhas, a diretoria palmeirense segue trabalhando forte para atender os pedidos pontuais do técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica. O nome da vez no clube paulista e que tem feito o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, concentrar esforços nos últimos dias é do volante Gregore. O jogador de 26 anos encantou o técnico palmeirense, que pediu à direção do clube o máximo possível de esforços na contratação do meio campista.

O grande entrave para a negociação é que o Palmeiras não parece disposto a colocar na mesa os 30 milhões de reais pedidos pro tricolor baiano. O Verdão ofereceu ao clube nordestino uma composição envolvendo jogadores e parte financeira. O zagueiro Emerson Santos é um dos nomes nesta lista que pode ser envolvido.

No final do mês de fevereiro, a equipe baiana recebeu uma proposta de 17 milhões de reais pela contratação do jogador do Atlanta United, clube que disputa a MLS, Liga dos Estados Unidos. Na oportunidade, o Bahia relutou e sequer abriu conversas para a negociação.

Nesta semana, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, irá preparar uma nova composição de proposta ao Bahia para que possa chegar próximo aos valores que agradem a diretoria do clube nordestino e abrir conversas com aquele que pode ser o terceiro reforço do Palmeiras na Era Luxemburgo.

Após a chegada do treinador o Verdão foi pontual no mercado trazendo até agora o lateral esquerdo Matias Viña e o atacante de velocidade Rony, após longa novela com o Athletico.