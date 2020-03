Palmeiras prorroga vínculo de jovem volante e fecha ‘ciclo de renovações’

​Olhando mais para ‘dentro de casa’ em 2020, o ​Palmeiras vem trabalhando forte para proteger as joias oriundas de suas categorias de base. Após a renovação da sensação Gabriel Veron, ainda em novembro do ano passado, a diretoria do time paulista acertou uma série de ​novas extensões contratuais com os garotos que já integram seu elenco profissional.

O único anúncio pendente envolvia o volante Patrick de Paula, jogador de 20 anos que tem sido bastante utilizado por Luxemburgo neste início de temporada. O camisa 5 alviverde entrou em acordo (à distância!) com o Verdão, prorrogando seu vínculo profissional até 2024.

​​Patrick de Paula tem oito jogos e 400 minutos disputados pelo time principal do Palmeiras. O jovem foi captado pela base enquanto atuava no futebol amador do Rio de Janeiro em 2017, chegando a disputar a Taça das Favelas e o Campeonato Carioca Amador. Atuava inicialmente como meia-armador, mas passou a assumir protagonismo no Sub-20 alviverde quando foi recuado para volante, sua atual posição.