Palmeiras renova com maioria dos garotos, e anúncio pendente deve acontecer em breve

​É momento de preservar as “joias” oriundas das categorias de base. E é isso que o Palmeiras vem fazendo. De todos os jovens que compõem o elenco principal do clube, como destaca a ​Gazeta Esportiva, somente Patrick de Paula ainda não teve seu contrato renovado e adequado à realidade do time profissional.

O volante, que já disputou seis partidas pela equipe de cima, foi captado pelo Verdão no futebol amador do Rio de Janeiro em 2017. Por isso, com somente 20 anos de idade, deve ter anunciada, em breve, a extensão do vínculo até 2024. Além de um aumento salarial ao jogador, o contrato ganhará uma multa rescisória capaz de proteger os paulistas de um assédio de rivais do exterior.

Isso já foi feito, recentemente, com o lateral-esquerdo Lucas Esteves, o volante Gabriel Menino e o atacante Wesley, que assinaram por mais cinco temporadas. Já o meia Alan acertou com o Palmeiras até o fim de 2023. Por sua vez, o atacante Gabriel Menino, tratado como a principal promessa do clube, renovou até o término de 2024 ainda no ano passado.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.