Palmeiras renova com parceria da temporada passada: “Satisfação”

​Parceria d’água! ​Palmeiras e Bebidas Poty entram em acordo por renovação contratual de mais uma temporada. O negócio foi conduzido pela agência de marketing Wolff Sports e garante a permanência da Levity como água mineral oficial do clube.

Segundo informações do ​MKTEsportivo, o acerto entre o clube e a empresa foi mantido e assim a Levity segue como distribuidora de água mineral de jogadores e comissão técnica em treinos, partidas, entrevistas coletivas e demais eventos do Palmeiras. O acordo também engloba o futebol feminino e demais categorias de base, além de departamento de arena.

(Imagem: Reprodução / MKT Esportivo)

Em contrapartida, o Alviverde Paulista expõe a Bebidas Poty em: duas placas na Academia de Futebol, em publicações mensais em redes sociais e no site oficial da equipe. O acordo é considerado, segundo representantes do clube e da empresa, positivo.

De acordo com o diretor presidente da Bebidas Poty, José Luiz Franzotti, ambos estão satisfeitos com o resultado da negociação. “A Levity é uma água nobre e merece lugar de destaque entre as grandes marcas nacionais. O Palmeiras e o futebol em si são bons para a nossa marca pois remetem ao esporte, à família. Esta parceria com o clube está nos proporcionando uma excelente visibilidade. Estamos muitos felizes com os resultados”, afirmou.

Tá com o Palmeiras, tá comigo… agora água mineral tem nome: Levity  — LIBERTA (@FBontempo) February 21, 2019

Por sua vez, o diretor de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas, falou sobre a excelência dos produtos da distribuidora. “É muito importante para o Palmeiras continuar oferecendo produtos de qualidade aos jogadores e também a todos os funcionários do clube. Por isso, é com imensa satisfação que anunciamos a renovação da parceria com a Bebidas Poty para o fornecimento de água mineral”, acrescentou.

Trinas completou falando do sucesso do acordo. “A Levity faz parte do cotidiano do Palmeiras desde o ano passado (2019) e queremos que esta parceria se prolongue por muito tempo”, completou.