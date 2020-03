Palpites para os jogos de estreia dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores

​A fase de grupos da Libertadores da América está começando. E com sete clubes brasileiros. A partir desta terça-feira, a bola rola para a principal competição do continente, e o 90min, por óbvio, não iria deixar passar a oportunidade de dar seus palpites para os jogos de Internacional, ​Santos, ​Athletico-PR, ​Grêmio, ​Palmeiras, ​Flamengo e ​São Paulo. Quem vai se dar bem na primeira rodada? Na nossa opinião, ninguém perde, mas nem todos ganham…

Defensa y Justicia x Santos

O Santos sequer marcou gol nos últimos três jogos do Campeonato Paulista e já tem o técnico Jesualdo Ferreira bastante pressionado. A sorte é que, do outro lado do campo, estará um adversário sem tanta tradição. É possível estrear trazendo um pontinho da Argentina.

Palpite final: Defensa y Justicia 1 x 1 Santos

Internacional x Universidad Católica

Se o time do Inter ainda não está totalmente ajustado e apresenta dificuldades, o fato de jogar no Beira-Rio pode fazer toda a diferença. Os chilenos irão sentir o Gigante rugir.

Palpite final: Internacional 2 x 0 Universidad Católica

Athletico-PR x Peñarol

Muito embora não tenha a força de 2019, já que perdeu alguns de seus principais jogadores, o Furacão vai estrear com o pé direito, mesmo que do outro lado esteja um rival de tradição gigante na Libertadores.

Palpite final: Athletico-PR 2 x 1 Peñarol

América de Cali x Grêmio

O Grêmio, logo de cara, será colocado à prova diante de um rival que chega motivado após onze anos fora da competição. Mas Everton e Diego Souza farão a diferença na Colômbia, pode anotar.

Palpite final: América de Cali 0 x 2 Grêmio

Tigre x Palmeiras

É na Argentina que os comandados de Vanderlei Luxemburgo entram em campo. Só que o fato de estar fora de casa não irá se sobrepor à qualidade do elenco. A diferença entre os times é muito grande.

Palpite final: Tigre 0 x 1 Palmeiras

Junior Barranquilla x Flamengo

O elenco rubro-negro é capaz de superar as ausências de Rafinha, Rodrigo Caio, Willian Arão e Bruno Henrique. O Fla, atual campeão, vai de cara mostrar toda a sua força.

Palpite final: Junior Barranquilla 0 x 2 Flamengo

Binacional x São Paulo

Se o rival não tem muita tradição, a altitude é um fator a atrapalhar. E é isso que pode impedir o Tricolor de voltar do Peru com os três pontos.

Palpite final: Binacional 0 x 0 São Paulo