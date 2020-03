Paradoxo: o Fluminense faz gols e vence, mas não convence seu torcedor

​Na noite de último domingo (15), o ​Fluminense interrompeu um jejum incômodo de quase três anos sem vencer um de seus maiores arquirrivais, o Vasco da Gama, maior ‘pedra no sapato’ da história recente do clube das Laranjeiras. A vitória por 2 a 0 em um Maracanã vazio levou a equipe de Odair à liderança isolada de seu grupo na Taça Rio e ao topo da classificação geral do Carioca. Mesmo assim, há uma boa parcela da torcida desconfiada de como será o ano do Tricolor.

O nível dos confrontos no início da temporada é baixo. Goleadas sobre Madureira, Bangu e Resende são lúdicas, gostosas de comemorar, mas dizem muito pouco sobre o verdadeiro ‘local’ do time pensando em grandes competições. Quando o nível de dificuldade se elevou um pouco mais, o Fluminense não correspondeu: perdeu para o ​Flamengo na semifinal do primeiro turno, caiu para o modesto La Calera na primeira fase da Sul-Americana e foi batido pelo Figueirense, jogando muito mal, na partida de ida pela terceira rodada da Copa do Brasil.

A verdade é que o Fluminense parece viver uma constante incompletude: jogava bem com um elenco limitado em 2019, sob a batuta de Fernando Diniz, mas simplesmente não ganhava de adversário nenhum; hoje, com um grupo razoavelmente melhor, faz muitos gols e vence rivais acessíveis, mas sem performar um grande futebol. Falta mobilidade e compactação ao time de Odair, o sistema defensivo é frágil – concedeu chances claríssimas em atacado no clássico contra o time B do Vasco -, seus volantes são ‘engessados’… Algumas escolhas do treinador também cabem debate, como o posicionamento de ​Marcos Paulo, subaproveitado na ponta quando performa melhor centralizado ou de segundo atacante.

Levantando mais incertezas do que convicções, o Fluminense tem muito a trabalhar nesta ‘pausa inesperada’ do calendário brasileiro. Se quiser brigar pela Copa do Brasil e por uma boa classificação no Brasileiro, precisa repensar alguns conceitos.