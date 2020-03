Participante do BBB agita web com provocação ao Palmeiras; até Edmundo foi lembrado

​A edição de número 20 do Big Brother Brasil já completou seu segundo mês e tem chamado atenção por sua ‘conexão’ com o mundo do futebol. ​Babu, participante rubro-negro fanático, já viralizou nas redes sociais por conta de seu amor ao Flamengo e pela preocupação em saber se ​Gabriel Barbosa, artilheiro do time, permaneceu no clube em 2020. O camisa 9, que tem acompanhado a edição, passou a torcer por Babu e já fez até dancinha em sua homenagem.

Na última quarta-feira (25), o futebol voltou a ser assunto entre dois participantes do programa: Babu e Felipe Prior. Como destaca o ​Lance!, o segundo é corintiano fanático e, ao relembrar algumas ‘zoeiras’ do campo e bola, cantou uma música provocativa ao rival Palmeiras: “Já viu aquela música que os caras cantam lá? “O Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha e não tem Mundial”, riu.

​​No papo, Babu e Prior relembraram outras provocações históricas do futebol, como as embaixadinhas de Edílson ‘Capetinha’ no dérbi do Paulistão de 1999 e a ‘rebolada’ de Edmundo na decisão do Carioca de 1997, entre ​Vasco da Gama e Botafogo: “O Edmundo é brincadeira. No meio do jogo e vai e…”, imitou Prior.

Crédito da foto de cobertura: Divulgação/TV Globo