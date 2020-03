Patrocinador rescinde contrato com quatro grandes do Rio de Janeiro; entenda

Uma notícia ruim atingiu os quatro grandes clubes do futebol carioca neste sábado (21). Em meio à paralisação do calendário nacional em virtude da pandemia do ​coronavírus, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, que já temiam sofrer prejuízos financeiros pela ausência de jogos, perderam uma importante receita de patrocínio.

Clubes do Rio foram pegos de surpresa com a saída do Azeite Royal, Flamengo e Fluminense, por exemplo, já acionaram o jurídico do clube para analisar esta ruptura. — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 21, 2020

Como informa o ​Globoesporte, a empresa Azeite Royal comunicou aos quatro clubes que está rescindindo o contrato de parceria. A decisão se estende também ao acordo que existia entre a marca e o Maracanã. Dono da empresa, Eduardo Giraldes explicou o motivo da ruptura:

“Tomamos a decisão de rescindir com todos os clubes e também com o Maracanã por tudo que estamos passando. Fizemos uma reunião de conselho e com o marketing. Os campeonatos estão parados e não temos porque manter esse investimento. Vamos focar nesta crise mundial com os supermercados, que são os que precisam desse tipo de ação. No momento, a prioridade é outra. A crise é para todos. Depois, conversamos para um novo contrato”, afirmou.

Azeite Royal comunica sua rescisão com o Vasco, problema já esperado, os próximos meses serão muito difíceis para o vasco, a grana estará curta, sem jogos, patrocínios, bilheteira! Por isso precisamos renovar nosso sócio torcedor! É de extrema importância! — Tropa Da Colina (@TropaDaColina) March 21, 2020

O contrato do Azeite Royal com o ​Flamengo era de R$ 3 milhões, para exibição da marca no calção. No ​Botafogo, a marca preenchia o espaço de patrocinador master. No ​Fluminense, na barra das costas. Já no ​Vasco, a marca estampava a parte das costas, acima do número.