Patrocinadores ameaçam retirar investimentos do Corinthians em meio à pausa

O futebol brasileiro está paralisado há aproximadamente duas semanas, sem nenhuma previsão de quando a bola voltará a rolar pelos gramados nacionais. Em virtude da pandemia de ​coronavírus que se alastra em nosso país, clubes de todas as divisões já começam a fazer contas e temem como serão os próximos meses, especialmente pela ausência de receitas importantes que só são obtidas com bola rolando.

A situação é preocupante e atinge dos menos favorecidos até os gigantes da Série A, como o Corinthians. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, ​d’O Globo, o clube paulista é um dos times que sentirá fortes estragos em suas finanças: patrocinadores que simbolizam R$ 3 milhões da renda mensal do clube cogitam retirar os investimentos, ou seja, desejam suspender os contratos de patrocínio vigentes.

Caso esta decisão se confirme, não será um movimento inédito em meio ao cenário de instabilidade vivido pelo mercado do futebol. No último dia 21 de março, a ​empresa Azeite Royal comunicou que estava rompendo com os quatro grandes do Rio de Janeiro – Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo -, além do Maracanã.