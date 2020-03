Paulistão 2020: o Corinthians deve mesmo jogar sem torcida?

​Na tarde de domingo, 15 de março, o Corinthians entra em campo contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Por ​recomendação da FPF, o jogo na Arena Corinthians será com portões fechados. Porém, será que realmente há clima para uma partida de futebol?

O coronavírus

Os jornais mundo afora não falam de outra coisa: coronavírus. Não é para menos, visto que a doença já assola uma série de países ao redor do globo. ​No futebol, não é diferente, e o impacto é gigantesco. Ligas como a​ Serie A e a La Liga já interromperam suas atividades. Enquanto isso, o vírus segue se espalhando e exigindo medidas cautelares dos governos.

O futebol no Brasil

Na última semana, o Brasil começou a registrar os primeiros casos de transmissão local da doença, ou seja, quando não é possível mais mapear de onde veio o vírus. Com isso, a proporção é que o número de casos aumente exponencialmente nos próximos dias. Perante à situação, a Federação Paulista de Futebol determinou que as partidas do Paulistão realizadas em São Paulo serão feitas com portões fechadas. Outros locais, como a FERJ, seguiu a mesma recomendação para os seus estaduais. Por hora, ainda não há nenhum lugar que interrompeu as atividades do futebol masculino profissional.

Jogar sem torcida

O Corinthians, que já havia vendido dezenas de milhares de ingressos, começou o processo de ​devolução do dinheiro. Assim, estima-se um prejuízo de quase 3 milhões de reais, principalmente se confirmar os portões fechados no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, 22.

Além da perda financeira mostrada pelos números, ainda há um impacto esportivo gigantesco. O futebol não foi feito para ser um esporte em um campo isolado. Não dá para jogar sem torcida! Em momentos tão delicados como o atual, a medida mais prudente das federações seria, de fato, ​paralisar os campeonatos.

Porém, a ideia ainda enfrente resistência por dois motivos principais. O primeiro é a falta de datas, visto que o calendário brasileiro já é muito apertado. Em segundo lugar, pode-se colocar a TV, que não parece muito interessada em criar uma lacuna nos horários das partidas que já pagou para exibir.

E o Corinthians?

O Timão treinou a semana inteira com um alerta ligado em relação ao vírus. Inclusive, jogadores como Yony González, chegaram a citar as ​medidas internas tomadas pelo clube. Pressionado pelos 5 jogos sem vitória e pela lanterna no Grupo D do Paulistão, ​Tiago Nunes tenta encontrar o time titular para a partida.

Em um momento tão complicado para a equipe, jogar sem sua torcida pode ser prejudicial demais para um time que enfrenta dificuldades para se classificar à próxima fase do estadual. Mesmo com tudo isso, até segunda ordem, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Ituano, em Itaquera, às 16h de domingo.

Siga nosso Instagram: ​@falandodesccp

Inscreva-se também no canal do YouTube: ​Falando de Corinthians